Александр Кожевников: «Жду от «Авангарда» активной селекции. Временщики выжали все соки из клуба. Теперь нужно строить новую команду»

Александр Кожевников высказался о селекционной работе .

– Неделю назад мы с вами о трансферном рынке говорили, и вы отмечали агрессивную селекцию «Ак Барса» и вялую – «Авангарда». С тех пор что-то изменилось?

– Мне нравится, что Омск начал хотя бы обозначать активность. Всегда говорил о том, что каждому клубу КХЛ нужно иметь костяк из российских хоккеистов. Те же или СКА именно этим козырем бьют всех своих соперников на Западе.

Но есть большие команды, где этого костяка нет – например, или тот ж «Авангард». Поэтому Омску в первую очередь нужно усиливаться именно своими игроками, а не искать очередных легионеров. Говорят, «Авангард» вот-вот подпишет форварда Владимира Ткачева из системы «Лос-Анджелеса».

– Как оцените такой трансфер?

– Мне интересен этот ход. Не совсем понял, как прошел для Ткачева прошлый сезон, который он начинал в первых звеньях , а завершал не в первых звеньях фарм-клуба. Но Ткачев – наш человек, игровичок. Уйдет от своей некоторой депрессивности – станет в величиной.

Вообще по-прежнему жду от Омска активной селекции. Из клуба временщики в последние годы выжали все соки, не думая о будущем. Теперь их нет – и в Сибири новому тренеру нужно строить новую команду. Но это вопрос не месяцев, а сезонов, поэтому не ждите быстрого результата! – сказал двукратный олимпийский чемпион.