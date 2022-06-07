Вайсфельд о Яшкине в «Ак Барсе»: «Самый невероятный вариант. У них уже нет места под потолком на еще один большой контракт с экс-игроком НХЛ»

высказался о возможном переходе в «Ак Барс».

– «Ак Барс» – самый вероятный вариант в выборе Яшкина?

– Для меня это как раз самый невероятный вариант. Понятно, что Дмитрий – хороший форвард и пригодился бы в команде Олега Знарка. Но ведь есть регламент КХЛ и его надо соблюдать. Как я понимаю, у «Ак Барса» уже просто нет места под потолком на еще один большой контракт с экс-игроком .

– Но ведь в регламенте есть лазейка – можно заключить небольшой контракт, а большую часть зарплаты заплатить бонусами.

– Да, есть. Но вы поставьте себя на место любого игрока. Одно дело, когда тебе дают, условно, сто миллионов четко по контракту. И совсем другое, когда гарантированная сумма, допустим, двадцать миллионов, и плюс восемьдесят, если клуб в четверку войдет. Это разные вещи. Любой хоккеист предпочтет первый вариант. Мало ли что в сезоне произойдет.

– Может ли повлиять на решение Яшкина воссоединение связки с Шипачевым? Ведь именно в одной тройке с Вадимом Дмитрий стал в 2021 году лучшим снайпером КХЛ.

– Я думаю, что в 29 лет люди мыслят уже гораздо более практичными категориями. И на первом месте для них контракты, а не возможность поиграть с кем-то из классных партнеров.

Конечно, если ты до этого уже очень много заработал и тебе денег больше не надо, то можно просто ради собственного удовольствия играть. Но я не думаю, что у Яшкина такая ситуация. Дмитрий в расцвете сил, ему надо зарабатывать.

– Есть ли вариант с «Авангардом»? С Омском Яшкина связывают исторические корни.

– Есть, и вполне реальный. Только дело тут не в корнях, а в том, что у есть и финансовые возможности подписать такого игрока, и место под потолком.

Не только у омичей, кстати. Яшкина вполне могут пригласить и в Уфу. Там тоже зарплатная ведомость освободилась, когда пришлось расстаться с топовыми легионерами из ударного звена, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .