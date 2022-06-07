Емелин может перейти в «Трактор» (Игорь Жуков)

Алексей Емелин может перейти в «Трактор».

Об этом сообщает экс-руководитель пресс-службы клуба Игорь Жуков.

30 апреля стало известно, что защитник покинул «Авангард». Он играл за клуб с 2018 года.

«Как известно, в новом сезоне «Авангард» возвращается в Омск. По одной из версий, именно нежелание игрока переезжать из Москвы стало основной причиной его выхода на рынок. По другой версии, «Авангард» был готов предложить Емелину новый контракт, но не на те деньги, которые он хотел.

В «Тракторе» же с условиями хоккеиста плюс/минус согласны – речь идет примерно о 50 млн в год. При этом в челябинском клубе просчитывают риски, связанные с возрастом (36 лет) и травматичностью Емелина, а также варианты архитектуры своего состава, так как до сих пор неизвестно, вернутся ли в Россию швед Лоуренс Пайлат и американский белорус Ник Бэйлен.

Стоить отметить, что «Трактор» и Емелин контактировали еще по ходу прошлого сезона – предполагалось, что опытный защитник может укрепить оборону команды в плей-офф. Но в итоге в Челябинске сделали выбор в пользу сделки с ЦСКА и обменяли Виталия Абрамова на Артема Блажиевского», – написал Жуков.