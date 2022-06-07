Уэйн Гретцки: «Выступая на ТВ, всегда говорил детям наблюдать за Кучеровым. Он никогда не смотрит на игрока, которому собирается отдать шайбу»

Уэйн Гретцки поделился мнением о Никите Кучерове, Конноре Макдэвиде и Патрике Кэйне.

«Во что я действительно верю, так это в то, что лучшие плеймейкеры в лиге, а есть много хороших плеймейкеров – от Коннора [Макдэвида] до Кучерова и Патрика Кэйна – эти три парня видят площадку на другом уровне, не так, как большинство парней.

Одной из вещей, которые я всегда говорил детям, выступая на ТВ, было то, чтобы они наблюдали за Кучеровым, потому что он никогда не смотрит на игрока, которому собирается отдать шайбу. Он смотрит почти в другом направлении и движется в другую сторону. Следовательно, он уводит игроков за собой и открывает свободные зоны для партнеров.

Их дальновидность и способность опережать события исключительны. Вот что отличает всех троих», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ.