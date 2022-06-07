Как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли в этом году. Серия продолжается с 2016-го

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году.
Это стало известно после победы «Колорадо» над «Эдмонтоном» в финале Западной конференции (4-0).
В составе «Эвеланш» выступает форвард Валерий Ничушкин. У него 9 (5+4) очков в 14 матчах в текущем плей-офф НХЛ.
Соперником «лавин» в главном финале будет победитель серии «Рейнджерс» – «Тампа» (2-1 после трех матчей).
За клуб из Нью-Йорка выступают вратари Игорь Шестеркин, Александр Георгиев и форвард Артемий Панарин, за клуб из Флориды – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.
Хотя бы один россиянин выигрывает Кубок Стэнли, начиная с 2016 года.
В 2016 и 2017 году обладателем трофея становился форвард Евгений Малкин («Питтсбург»). В 2018 году – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»). В 2019 году – форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.
В 2020 и 2021 году в составе «Тампы» побеждали Василевский, Сергачев и Кучеров. В 2020 году за «Лайтнинг» также выступал форвард Александр Волков.
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