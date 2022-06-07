Как минимум один россиянин выиграет Кубок Стэнли в этом году. Серия продолжается с 2016-го

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в этом году.

Это стало известно после победы над «Эдмонтоном» в финале Западной конференции (4-0).

В составе «Эвеланш» выступает форвард . У него 9 (5+4) очков в 14 матчах в текущем плей-офф .

Соперником «лавин» в главном финале будет победитель серии – (2-1 после трех матчей).

За клуб из Нью-Йорка выступают вратари , и форвард , за клуб из Флориды – вратарь , защитник и нападающий .

Хотя бы один россиянин выигрывает , начиная с 2016 года.

В 2016 и 2017 году обладателем трофея становился форвард Евгений Малкин («Питтсбург»). В 2018 году – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»). В 2019 году – форварды «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

В 2020 и 2021 году в составе «Тампы» побеждали Василевский, Сергачев и Кучеров. В 2020 году за «Лайтнинг» также выступал форвард Александр Волков.

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