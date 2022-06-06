Жерар Галлан: «Кучеров подъехал к Шестеркину сзади и воткнул клюшку под колено. Мне не нравится такая грязная игра»

Главный тренер «Рейнджерс» назвал грязной игру против .

Хоккеисты получили два удаления во втором периоде за атаку российского голкипера по ходу третьего матча серии между «Лайтнинг» и (3:2, 1-2).

прокомментировал активность хоккеистов «Лайтнинг» перед Шестеркиным.

«Единственное, что меня беспокоило из всего этого – это то, что Кучеров подъехал к Шестеркину сзади и воткнул ему клюшку под колено. Мне это не понравилось.

Другие эпизоды – хоккейные, они случаются. Мы столкнулись с их вратарем один раз – и Фрэнк Ватрано был удален. Мне не нравится такая грязь во время игры», – сказал Галлан.

Финал Востока – это не битва вратарей. Это Кучеров против Шестеркина