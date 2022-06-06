Жерар Галлан: «Кучеров подъехал к Шестеркину сзади и воткнул клюшку под колено. Мне не нравится такая грязная игра»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли Жерар Галлан НХЛ Никита Кучеров Игорь Шестеркин Фрэнк Ватрано Хоккей

Главный тренер «Рейнджерс» назвал грязной игру Никиты Кучерова против Игоря Шестеркина.

Хоккеисты «Тампы» получили два удаления во втором периоде за атаку российского голкипера по ходу третьего матча серии между «Лайтнинг» и «Рейнджерс» (3:2, 1-2).

Жерар Галлан прокомментировал активность хоккеистов «Лайтнинг» перед Шестеркиным.

«Единственное, что меня беспокоило из всего этого – это то, что Кучеров подъехал к Шестеркину сзади и воткнул ему клюшку под колено. Мне это не понравилось.

Другие эпизоды – хоккейные, они случаются. Мы столкнулись с их вратарем один раз – и Фрэнк Ватрано был удален. Мне не нравится такая грязь во время игры», – сказал Галлан.

Финал Востока – это не битва вратарей. Это Кучеров против Шестеркина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные