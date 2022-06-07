Макдэвид завершил плей-офф с 33 очками в 16 матчах. Это 3-й результат в XXI веке

завершил плей-офф с 33 очками в 16 матчах – 3-й результат в XXI веке.

Капитан набрал 3 (1+2) очка в четвертом матче финала Западной конференции с «Колорадо» (5:6 ОТ, 0-4).

В его активе 33 (10+23) балла в 16 играх текущего плей-офф. Это 3-й результат по очкам в XXI веке наряду с из «Тампы» в 2020 году (33 очка в 23 играх, 14+19).

Больше набирали только 2 игрока – («Питтсбург», 2009, 36 в 24, 14+22) и («Тампа», 2020, 34 в 25, 7+27).