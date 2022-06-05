Роман Ротенберг: «Зенит» прервал гегемонию ЦСКА, которая длилась долгие 20 лет. Поздравляю с завоеванием заслуженного чемпионства»

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с победой в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер СКА опубликовал фотографию с Кубком Белова и баскетболистом Эриком Бакнером.

«Зенит» выиграл Единую лигу ВТБ впервые в истории.

В решающем седьмом матче финальной серии клуб обыграл ЦСКА (81:75, 4-3).

«Сегодня был шикарный баскетбол. Поздравляю санкт-петербургский БК «Зенит» с завоеванием заслуженного чемпионства, прервав гегемонию ЦСКА, которая длилась долгие 20 лет.

Искренне рад за свой родной город, который впервые в своей истории становится чемпионом России по баскетболу. Отличное равнение для нас, чтобы в следующем сезоне привести в Санкт-Петербург долгожданный Кубок Гагарина.

Своей динамикой и скоростью игры баскетбол очень сильно подкупает болельщиков.

Мы постоянно следим за современными трендами и тенденциями, стараясь максимально соответствовать духу времени и эпохи, не боимся пробовать что-то новое и сознательно идти на эксперименты», – написал Ротенберг.

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга