Ротенберг о переходе Федорова: «Уверены, что в СКА сможет выйти на другой уровень, как Кузьменко. Воробьев играл в 5-м звене «Салавата», а у нас проявил себя хорошо»

объяснил переход в СКА форварда .

«Федорова я знаю очень хорошо, работал с ним в сборной. Он очень хороший игрок, агрессивный, играет по системе, знает наши схемы, праворукий, что особенно важно, потому что праворуких хоккеистов с российским паспортом очень мало. Поэтому тут как раз все понятно и логично.

Просто у него была тяжелая травма в прошедшем чемпионате, поэтому сезон получился смазанным. Он играл много против нас и за «Динамо», и за «Спартак». Играл на очень хорошем уровне и много забивал СКА в свое время. В то же время он хорошо отрабатывает в обороне.

Мы уверены, что в СКА он сможет выйти на совершенно другой уровень, как тот же Кузьменко, который у нас раскрылся. Мы рассчитываем, что все наши игроки будут прогрессировать. В прошлом году многие хоккеисты хорошо себя проявили – Моисеев, Бардаков. Защитную линию мы усилили очень серьезно, играют ребята с хорошими физическими данными. На свой пятак точно никого не пустят и в то же время всегда могут подключиться к атаке. Это основа нашей системы.

Подписали того же Мишу Пашнина. С ним мы уже несколько лет обсуждали переход в СКА. В этом году все сложилось, и он теперь играет за нас. Все, кого мы подписали, – это топовые игроки с бойцовским характером. Все звенья у нас получаются равными.

Укрепили центральную линию – вернулся Коля Прохоркин. Миша Воробьев вышел на совершенно другой уровень. Играл в пятом звене в Уфе, а пришел к нам и проявил себя очень хорошо. В то же время он не прошел с нами предсезонку, поэтому где-то физически в этом году он будет сильнее.

Очень важно, чтобы вся команда, которую мы соберем, прошла с нами подготовку. На этом фундаменте мы сможем отыграть весь сезон. Как показала практика, ребята, которые прошли с нами в Сочи подготовку во время Олимпиады, себя очень хорошо проявили в плей-офф. А которые по разным причинам не прошли, физически были хуже.

Поэтому мы уже сейчас постарались собрать полноценную команду. В целом мы довольны. Уже проделана огромная работа. Поэтому болельщики могут быть спокойны.

Тот же в «Нефтехимике» был в числе лидеров по блокшотам и силовым приемам. Для нас это тоже очень важно. У нас такая система, при которой игрок должен уметь забивать и успеть отработать в обороне, а если надо, то и шайбу на себя поймать, – сказал главный тренер .