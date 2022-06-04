Агент Ткачева: «Авангард» – неплохой вариант. Все от СКА зависит: если Ротенберг отпустит права на Владимира, тогда он сможет вернуться в Россию»

Агент Владимира Ткачева прокомментировал данные о возможном переходе игрока в «Авангард».
– Насколько верная информация о переходе Ткачева в «Авангард»?
– Как он может перейти в «Авангард», если он сейчас находится в Мексике, а права на него в КХЛ принадлежат СКА? Есть интерес и со стороны «Авангарда», и со стороны других клубов.
Прежде чем что-то обсуждать, надо принять решение насчет НХЛ, и у нас еще не было последнего разговора с «Лос-Анджелесом».
– В первую очередь он намерен остаться за океаном?
– У нас нет сейчас «в первую очередь».
Мы просто равнозначно посмотрим на все предложения. Омск – город, где Владимир родился, и это неплохой вариант.
Но все зависит от позиции СКА – это самое важное.
Если Роман Борисович Ротенберг найдет возможность и отпустит права на Ткачева, тогда он сможет вернуться играть в Россию. Так что все зависит от СКА, – рассказал Шуми Бабаев.