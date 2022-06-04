Агент Ткачева: «Авангард» – неплохой вариант. Все от СКА зависит: если Ротенберг отпустит права на Владимира, тогда он сможет вернуться в Россию»

Агент Владимира Ткачева прокомментировал данные о возможном переходе игрока в «Авангард».

– Насколько верная информация о переходе Ткачева в «Авангард»?

– Как он может перейти в «Авангард», если он сейчас находится в Мексике, а права на него в принадлежат СКА? Есть интерес и со стороны , и со стороны других клубов.

Прежде чем что-то обсуждать, надо принять решение насчет , и у нас еще не было последнего разговора с .

– В первую очередь он намерен остаться за океаном?

– У нас нет сейчас «в первую очередь».

Мы просто равнозначно посмотрим на все предложения. Омск – город, где Владимир родился, и это неплохой вариант.

Но все зависит от позиции СКА – это самое важное.

Если Роман Борисович Ротенберг найдет возможность и отпустит права на Ткачева, тогда он сможет вернуться играть в Россию. Так что все зависит от , – рассказал Шуми Бабаев.