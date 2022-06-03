Роман Ротенберг: «СКА ищет праворукого защитника. Возможно, будет еще один праворукий нападающий»

высказался о селекционной работе СКА.

– Как оцениваете новичков? Насколько завершена трансферная кампания?

– Все игроки, которые к нам на данный момент пришли, знают нашу схему. Мы с ними уже работали либо в СКА, либо в сборной. Я лично с каждым очень хорошо знаком. Полностью довольны нашими новичками, но работа продолжается. Смотрим, изучаем. Будем усиливаться еще.

– Сколько игроков еще могу прийти в СКА?

– Посмотрим. Думаю, будет еще один праворукий защитник. Возможно, еще один праворукий нападающий. Максимум еще трое. В любом случае это будут уже точечные усиления топовыми игроками.

Общая ситуация у нас хорошая – много талантливых молодых игроков в команде. Все-таки мы десять лет вели работу по подготовке игроков. В прошедшем сезоне не зря выиграл : многие хоккеисты играли в вышке и в первой команде. Благодаря этому опыту у них было преимущество над своими сверстниками. В остальных клубах молодые игроки не получают столько возможностей играть в .

Но работа на трансферном рынке продолжается. Мы никогда не раскрываем фамилии до официального объявления. Как уже сказал, ищем в первую очередь праворукого защитника. Хотя, если будет топовый леворукий игрок, отказываться не будем, – сказал главный тренер СКА.