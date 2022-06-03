Грицюк о поражении в финале Олимпиады-2022: «До следующих Игр 4 года. Нужно поднимать свой уровень, чтобы не было так обидно»

высказался о поражении сборной России в финале Олимпиады-2022.

Российская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2.

– Завершившийся сезон получился богатым на события. Какое стало самым ярким?

– Наверное, полуфинальный матч со шведами на , когда я реализовал победный буллит. Все-таки именно поездка в Пекин была наиболее запоминающейся.

– Спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады какие эмоции испытываете: радость от серебра или грусть из-за отсутствия золота?

– До сих пор двоякие чувства. Мы, по сути, сделали все, что могли. И в целом я удовлетворен как командным, так и личным результатом. Ясное дело, все хотят выигрывать. Но побеждает сильнейший. И возможно, это поражение в финале станет стимулом для еще более усердной работы.

До следующих ОИ четыре года. Нужно выкладываться по максимуму и поднимать свой уровень, чтобы в следующий раз не было так обидно.

– Если бы в прошлом году вам сказали о поездке на Олимпиаду, поверили бы?

– Нет, конечно. Очень благодарен тренерам за то, что они смогли довериться молодому парню и давали мне играть на турнире. По эмоциям это был огромный подъем в середине сезона, – сказал нападающий сборной России и .