Семин пригласил Овечкина, Малкина, Капризова, Ковальчука и других звезд на свой прощальный матч в Красноярске

Александр Семин пригласил Александра Овечкина и других звезд на свой прощальный матч.

Он должен состояться 30 июня в Красноярске и будет носить благотворительный характер.

В продажу поступят 5500 билетов. Часть выручки будет передана на развитие следж-хоккея в Красноярске, а также в детские дома.

Среди приглашенных – , , , , , Александр Радулов, Арсений Грицюк, Данис Зарипов и другие известные хоккеисты.

Окончательный состав команд станет известен позже.

Александр Семин – двукратный чемпион мира и воспитанник красноярской хоккейной школы «Сокол». В НХЛ он выступал за «Вашингтон» и «Каролину». Сейчас работает советником директора красноярского клуба.