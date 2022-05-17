Семин пригласил Овечкина, Малкина, Капризова, Ковальчука и других звезд на свой прощальный матч в Красноярске

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Александр Семин пригласил Александра Овечкина и других звезд на свой прощальный матч.

Он должен состояться 30 июня в Красноярске и будет носить благотворительный характер. 

В продажу поступят 5500 билетов. Часть выручки будет передана на развитие следж-хоккея в Красноярске, а также в детские дома.

Среди приглашенных – Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Александр Радулов, Арсений Грицюк, Данис Зарипов и другие известные хоккеисты.

Окончательный состав команд станет известен позже.

Александр Семин – двукратный чемпион мира и воспитанник красноярской хоккейной школы «Сокол». В НХЛ он выступал за «Вашингтон» и «Каролину». Сейчас работает советником директора красноярского клуба.

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