Арсений Грицюк: «Рябыкин заслужил доверие подходом к делу. На новый сезон цель одна – Кубок Гагарина»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк назвал задачу «Авангарда» в следующем сезоне КХЛ.

Форвард омского клуба прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера команды.

«Решение принимается сверху, Дмитрий Анатольевич проработал в системе Боба Хартли четыре года.

Думаю, он заслужил доверие своим подходом к делу. Интересно, как сейчас будет налаживаться коллектив.

Думаю, ему под силу взять эту роль на себя. На новый сезон цель, конечно же, всегда одна – кубок.

Омские болельщики, конечно же, ждут хоккей. В Омске это очень популярный вид спорта. Я надеюсь, на матчи будет приходить много болельщиков, поддерживать команду», – сказал Грицюк.

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