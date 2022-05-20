Арсений Грицюк: «Рябыкин заслужил доверие подходом к делу. На новый сезон цель одна – Кубок Гагарина»

назвал задачу в следующем сезоне .

Форвард омского клуба прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

«Решение принимается сверху, Дмитрий Анатольевич проработал в системе Боба Хартли четыре года.

Думаю, он заслужил доверие своим подходом к делу. Интересно, как сейчас будет налаживаться коллектив.

Думаю, ему под силу взять эту роль на себя. На новый сезон цель, конечно же, всегда одна – кубок.

Омские болельщики, конечно же, ждут хоккей. В Омске это очень популярный вид спорта. Я надеюсь, на матчи будет приходить много болельщиков, поддерживать команду», – сказал Грицюк.