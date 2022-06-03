У вратаря «Колорадо» Кюмпера проблема с глазом. В 1-м раунде Джохансен попал ему туда клюшкой

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У вратаря «Колорадо» Дарси Кюмпера проблема с глазом.

Голкипер пропустил второй матч финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (4:0, 2-0). По ходу первого матча он попросил замену.

Официально – из-за травмы верхней части тела. 

Во время серии первого раунда форвард «Нэшвилла» Райан Джохансен нанес Кюмперу травму, попав клюшкой в глаз (через прутья маски).

Из-за опухоли он не смог доиграть третий матч серии и пропустил четвертый. В серии с «Сент-Луисом» вратарь сыграл все матчи. 

Отметим, что в 2019 году вратарь получил похожую травму глаза, выступая за «Аризону». 

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