Вратарь «Колорадо» Кюмпер получил травму в матче против «Эдмонтона». Он отразил 13 из 16 бросков, Францоуз – 18 из 21

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Вратарь «Колорадо» Дарси Кюмпер получил травму в матче с «Эдмонтоном».

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (8:6, 1-0). 

Канадец получил травму верхней части тела и ушел со льда на 28-й минуте при счете 6:3 – вскоре после замены вратаря «Эдмонтоном».

При этом перед началом второго периода он задержался с выходом на лед из-за проблем с экипировкой. 

Всего Кюмпер отразил 13 бросков из 16, а сменивший его Павел Францоуз – 18 из 21. 

Тренер «лавин» Джаред Беднар не сообщил подробностей состояния вратаря после игры. На вопрос о его статусе он ответил: «Посмотрим». 

Со статистикой Кюмпера в текущем плей-офф можно ознакомиться здесь.

По ходу первого раунда он уже выбывал с травмой после попадания клюшкой в глаз от форварда «Нэшвилла» Райана Джохансена. 

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