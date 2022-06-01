Вратарь «Колорадо» Кюмпер получил травму в матче против «Эдмонтона». Он отразил 13 из 16 бросков, Францоуз – 18 из 21

Вратарь получил травму в матче с «Эдмонтоном».

«Эвеланш» обыграли «Ойлерс» в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (8:6, 1-0).

Канадец получил травму верхней части тела и ушел со льда на 28-й минуте при счете 6:3 – вскоре после замены вратаря .

При этом перед началом второго периода он задержался с выходом на лед из-за проблем с экипировкой.

Всего Кюмпер отразил 13 бросков из 16, а сменивший его – 18 из 21.

Тренер «лавин» Джаред Беднар не сообщил подробностей состояния вратаря после игры. На вопрос о его статусе он ответил: «Посмотрим».

Со статистикой Кюмпера в текущем плей-офф можно ознакомиться здесь.

По ходу первого раунда он уже выбывал с травмой после попадания клюшкой в глаз от форварда «Нэшвилла» Райана Джохансена.