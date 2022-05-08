Вратарь «Колорадо» Кюмпер получил травму в 3-м матче с «Нэшвиллом». Джохансен попал ему клюшкой в глаз через прутья маски

Вратарь получил травму в 3-м матче с .

В концовке первого периода форвард «Предаторс» попал ему клюшкой в глаз через прутья маски. Нарушения в этом моменте судьи не зафиксировали.

Вратарь «Эвс» к этому моменту отразил 9 бросков из 10. Он уступил место в воротах Павлу Францоузу, справившемуся с 18 бросками из 20.

Победа в матче досталась «лавинам» (7:3, 3-0 в серии).

Главный тренер «Колорадо» сообщил, что травма Кюмпера не слишком серьезна. Его участие в четвертой игре не исключается.

«Ему лучше, мы продолжим следить за ситуацией. У него там опухоль. Понятно, что он не мог продолжить матч. Надеюсь, все будет хорошо, и он скоро вернется», – сказал Беднар.