Францоуз будет стартовым вратарем «Колорадо» во втором матче серии с «Эдмонтоном». Кюмпер травмирован

сыграет в воротах во втором матче серии Кубка Стэнли против .

Бэкапом чешского вратаря будет финн Юстус Аннунен.

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что основной голкипер команды не сможет принять участие в игре из-за повреждения.

Канадец получил травму верхней части тела и ушел со льда на 28-й минуте первого матча серии. Кюмпер отразил 13 бросков из 16, а сменивший его Францоуз – 18 из 21. «Колорадо» выиграл первую игру серии со счетом 8:6.