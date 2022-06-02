Францоуз будет стартовым вратарем «Колорадо» во втором матче серии с «Эдмонтоном». Кюмпер травмирован

Павел Францоуз сыграет в воротах «Колорадо» во втором матче серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».
Бэкапом чешского вратаря будет финн Юстус Аннунен.
Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что основной голкипер команды Дарси Кюмпер не сможет принять участие в игре из-за повреждения.
Канадец получил травму верхней части тела и ушел со льда на 28-й минуте первого матча серии. Кюмпер отразил 13 бросков из 16, а сменивший его Францоуз – 18 из 21. «Колорадо» выиграл первую игру серии со счетом 8:6.