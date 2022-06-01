Тренер «Колорадо» о вратарях: «Верю во Францоуза, и команда тоже. Наличие такого парня – ключевой момент»

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Тренер «Колорадо» заявил, что команда верит во второго вратаря Павла Францоуза

Основной вратарь «Эвс» Дарси Кюмпер не смог доиграть первый матч финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (8:6, 1-0) из-за травмы. 

Он ушел со льда при счете 6:3, отразив 13 бросков из 16. Сменивший его Францоуз отразил 18 бросков из 21. 

«Я верю во Францоуза. И команда тоже. Наличие в составе такого парня – это ключевой момент. 

Посмотрите, сколько команд в плей-офф играют со вторыми вратарями, а некоторые – с третьими, и пытаются выживать.

В команде должен быть не один способный вратарь, а больше. У нас это так», – сказал Джаред Беднар

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