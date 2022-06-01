Тренер «Колорадо» о вратарях: «Верю во Францоуза, и команда тоже. Наличие такого парня – ключевой момент»

Тренер заявил, что команда верит во второго вратаря Павла Францоуза.

Основной вратарь «Эвс» не смог доиграть первый матч финала Западной конференции с (8:6, 1-0) из-за травмы.

Он ушел со льда при счете 6:3, отразив 13 бросков из 16. Сменивший его Францоуз отразил 18 бросков из 21.

«Я верю во Францоуза. И команда тоже. Наличие в составе такого парня – это ключевой момент.

Посмотрите, сколько команд в плей-офф играют со вторыми вратарями, а некоторые – с третьими, и пытаются выживать.

В команде должен быть не один способный вратарь, а больше. У нас это так», – сказал .