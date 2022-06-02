Роднянский о документалках: «Про Овечкина сейчас бы снимать, к нему есть вопросы, и это хорошо – сразу объемный фильм. Или про Хабиба»

Продюсер Александр Роднянский высказался о документальных фильмах о спорте.

– Есть ли шанс у наших клубов выпустить что-то резонансное для мира, если у них нет большой аудитории за пределами России?

– Как видите, самые большие документальные фильмы – это фильмы о выдающихся спортсменах или командах, которые интересны людям по всему миру. Поэтому с командами сложнее, но в советской и российской истории было немало всемирно известных спортсменов.

Понятно, что фильм о Стрельцове – это очень локальная вещь, за пределами России его не знают. Хотя там есть важное – столкновение человека с обстоятельствами. Почему Стрельцов остается у всех в памяти? Потому что очень талантливый молодой человек столкнулся с травматичными обстоятельствами. Это может быть интересно.

Какой интересный, например, персонаж для документального фильма Хабиб. Неоднозначный, у многих вызывающий даже неприятие. Мне, например, многие его высказывания не нравятся, но он великий спортсмен. Интересный.

Если бы делали его историю раньше, снимали бы отношения с отцом, село, Дагестан. Как отец воспитывает мальчика, который почерпнул жизненную философию папы. Мне кажется, могла бы получиться фантастическая история. У нее назавтра было бы огромное количество зрителей. Думаю, полмира.

В хоккее – Овечкин. Вот сейчас бы его снимать! Человек бьется за главное достижение в истории , всем интересно, доберется он до Гретцки или нет. Это уже не только вопрос Зала славы, это намного больше. Овечкин – тоже человек, к которому есть вопросы. И это хорошо, это сразу объемный фильм.

Моя жена собиралась делать сериал о русском теннисе. С ним сейчас поразительная история – несколько мегазвезд. Очень интересные истории у Даниила Медведева, Анастасии Павлюченковой. Можно вспомнить и Евгения Кафельникова, который стал первой ракеткой мира.

– Даже странно, что до сих пор никто не снял Хабиба и Овечкина.

– Просто мы иначе к ним относимся, а такие вещи делают годами, – сказал Роднянский в интервью Sports.ru.

«Легенда 17» и «Движение вверх» – это идеологические заявления в одежде того времени». Интервью продюсера Александра Роднянского