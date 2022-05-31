Крайдер забросил 15 шайб в матчах плей-офф при угрозе вылета. В истории НХЛ больше только у Мессье

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Крис Крайдер забросил 15 шайб в плей-офф при угрозе вылета, больше лишь у Мессье.

31-летний нападающий «Рейнджерс» сделал дубль в седьмом матче серии второго раунда с «Каролиной» (6:2, 4-3).

На его счету стало 15 шайб в кубковых матчах, когда нью-йоркцам угрожал вылет. 

Это 2-й показатель в истории НХЛ. Крайдер сравнялся с Морисом Ришаром, Жильбером Перро, Яромиром Ягром и Джастином Уильямсом (по 15). 

Рекорд принадлежит Марку Мессье (16 шайб). Среди действующих игроков второе место занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 13). 

Крайдер – 6-й игрок в истории «Рейнджерс» с 50 очками в Кубке Стэнли. До рекорда Жильбера по голам – 2 шайбы

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