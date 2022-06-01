Овечкин, Радулов, Ковальчук и Жамнов встретились с юными следж-хоккеистами

Ко Дню защиты детей встретился с юными следж-хоккеистами «Спартака».

Их также навестили , Алексей Жамнов, Александр Радулов, и капитан сборной России по следж-хоккею Дмитрий Лисов

Они поздравили юных игроков с закрытием сезона и подарили им автографы, памятные фото и подарки.

«Благодарим ХК «Спартак» Москва и лично Олега Леонидовича Усачева за постоянную поддержку и подаренный праздник закрытия сезона для нашей следж-хоккейной команды.

Визит хоккейных звезд первой величины – Александра Овечкина, и Ильи Ковальчука, а также звезды российского следж-хоккея Дмитрия Лисова стал большим подарком для наших детей и останется в памяти на всю жизнь!

Здорово, что наши почетные гости приняли участие в церемонии символического вбрасывания – а наши юные следж-хоккеисты отблагодарили их красивой игрой», – сказала главный тренер следж-хоккейной команды «Спартак» Мария Марченко.

Детская следж-хоккейная команда «Спартак» была основана в 2019 году. Более 40 детей с ограничениями по здоровью занимаются хоккеем в комплексе академии «Спартак».

Фото: официальный сайт