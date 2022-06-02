Виталий Прошкин: «Приезд Радулова будет плюсом и для «Ак Барса», и для КХЛ»

поделился мыслями о переходе в «Ак Барс» из .

«В Казани собирается большой коллектив, а амбиции у Саши такие, что он всегда хочет побеждать. Также Радулов идет к Олегу Знарку, да и контракт в Казани лучше предложили, чем в остальных клубах. Другой фактор, что Казань ближе к Москве, чем та же Уфа или Магнитогорск.

Приезд Сашки, особенно в нашей ситуации, когда хорошие игроки уезжают, а иностранцев практически не будет, будет плюсом и для «Ак Барса», и для . Думаю, что игра у него пойдет. Мне кажется, он не будет останавливаться на месте и продолжить расти вместе с клубом. Потому что он всегда хочет побеждать.

Он умеет заводить команду и сам это делает, в хорошем смысле слова. Хорошо действует в обыгрыше, плюс немало забивает. Он хорошо видит «поляну» и за счет этого может отдать грамотный пас.

Обладателя Кубка Гагарина можно назвать тогда, когда определенный клуб выиграет этот трофей. «Ак Барс», конечно, претендент, но уже последние 10-15 лет казанцы всегда претенденты на победу. Заочно сейчас нельзя называть победителей. Никто же не мог сказать, что в этом году будет финал ЦСКА – «Металлург». Сейчас такое время в хоккее, что на 100 процентов быть уверенным нельзя», – сказал бывший защитник .