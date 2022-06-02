Алексей Терещенко: «Радулов был, есть и будет звездой. Уверен, у него есть мотивация, чтобы вести «Ак Барс» за собой и быть лидером»

прокомментировал переход в «Ак Барс» из .

«Все знают, что за структура «Ак Барс», как там относятся к команде, какие средства выделяют и какие цели ставят каждый год. Казань хочет выиграть Кубок Гагарина, и амбиции клуба Сане подошли в полном объеме. Сейчас в собирается знатная команда по именам. «Ак Барсу» хочется выиграть трофей – я это знаю.

Саня – он был, есть и будет звездой. Я думаю, он будет играть на самом высоком уровне, и мне кажется, что он сам хочет так играть. Мое мнение, что он приехал не завершать карьеру, а продолжать ее. И он хочет выигрывать. Я уверен, что у него есть мотивация, чтобы вести «Ак Барс» за собой и быть лидером клуба.

Сейчас не стоит говорить, что «Ак Барсу» стоит отдавать заочно. Да, хорошая команда, но насколько будет сплоченная и справится ли она со всем этим напряжением? Будет интересно посмотреть, как для нее пройдет сезон», – сказал бывший нападающий сборной России.