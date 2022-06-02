Кожевников о селекции: «Пока не совсем понимаю, что происходит в «Авангарде». И для меня это не сюрприз. После тренеров-легионеров остается выжженная земля»

оценил селекционную работу .

– Кто на трансферном рынке вас пока не впечатлил?

– Не раз говорил о том, что болею еще и за «Авангард», поэтому внимательно слежу за его селекцией. Пока она вызывает большие вопросы. Омск потерял Прохоркина, Семенова, видимо, Емелина с Сошниковым, группу игроков третьего-четвертого звеньев.

Единственный понятный мне ход «Авангарда» – ставка на доморощенного тренера Рябыкина. Но он же не будет выходить на лед и делать результат, ему нужны качественные игроки. Возвращение в Омск защитника Белова – это сильный ход, но только в том случае, если бы он состоялся пять-семь лет назад.

В общем пока не совсем понимаю, что происходит в «Авангарде». И для меня это не сюрприз: постоянно говорил о том, что после тренеров-легионеров у нас в клубах остается выжженная земля, – сказал двукратный олимпийский чемпион.