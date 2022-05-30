Генменеджер «Торпедо»: «Аналитики «Авангарда» сильно удивлены, что мы не попали в восьмерку. Самая бросающая команда сезона должна попадать в плей-офф»

Теги Авангард Торпедо Дэвид Немировски КХЛ Кубок Гагарина Дамир Жафяров Егор Мартынов Николай Демидов Иван Чехович Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральный менеджер «Торпедо» объяснил непопадание команды в плей-офф КХЛ в прошлом сезоне.

– Что не получилось у Дэвида Немировски в прошлом сезоне? Все-таки в плей-офф при нем в первый раз не попали.

– Состав был точно не хуже, чем за год до этого, а даже лучше. Все запросы тренерского штаба были выполнены.

Подписались и Жафяров, и Чехович, подписали Мартынова, вытащили Демидова, которого два года пытались выменять из «Сибири». Взяли вратаря Кочеткова, который в этом сезоне уже и в НХЛ сыграл, – знали его уровень.

Основной фактор – мне кажется, у игроков было определенное самоуспокоение от того, что у нас классный состав.

Но в плей-офф просто так не попасть. Недавно говорил с аналитиками «Авангарда», и они сильно удивлены, что мы не попали в восьмерку. Все-таки самая бросающая команда сезона должна попадать в плей-офф.

Думаю, что нам все-таки не хватило работы на пятаке. Конечно, нужно было лучше трафик создавать, скринить вратаря, – сказал Максим Гафуров.

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