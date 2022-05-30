«Авангард» может выменять Мальцева у СКА в обмен на права на Чинахова

«Авангард» и в ближайшее время могут оформить обмен игроками.

Омский и питерский клубы ведут переговоры относительно двух хоккеистов – форвардов и , об этом сообщает Metaratings.

может выменять у СКА права на Мальцева, а питерцы, в свою очередь, могут взамен получить права на Чинахова, выступающего в НХЛ за .

24-летний Мальцев может играть на позиции центрального нападающего. В этом сезоне провел 18 матчей за «Колорадо» в НХЛ, не отметившись результативными действиями. В АХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 56 матчах за «Колорадо Иглс». В плей-офф он добавил в свой актив 6 (4+2) баллов в 9 играх.

21-летний Чинахов, воспитанник «Авангарда», провел первый сезон в НХЛ, набрав 14 (7+7) очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Его контракт новичка с «Блю Джекетс» будет действовать еще два года.