Виталий Прошкин прокомментировал переход в «Ак Барс» из .

– То, что такой игрок приезжает в , это прекрасно для лиги. Сашка – известный мастер. Это хорошо и для , и для лиги. Надеюсь, он сможет стать главной звездой КХЛ.

– Но последние сезоны сложились для Радулова не лучшим образом...

– Тут надо понять, почему эти сезоны не получились. Смотреть, сколько ему давали игрового времени, доверяли ли ему тренеры. Здесь в любом случае как звезда Радулов станет получать много игрового времени.

– Сейчас «Ак Барс» собирает в составе много звезд. Кто-то даже видит аналогии с сезоном-2004/05, когда казанский клуб создал dream team, но провалился.

– Я не вижу никаких аналогий. Сейчас у «Ак Барса» три звезды (Радулов, Шипачев, Войнов), а тогда – десять как минимум. Раньше мы говорили про такую команду: «И послать даже некого». Иностранцы – Хитли, Лекавалье, Ричардс, российские игроки – Ковальчук, Житник, Хабибулин, Ковалев, Морозов, Каспарайтис. Это звезды , которые были лучшими в лиге. Было три просто сумасшедшие пятерки, но не всем хватало игрового времени и поэтому были недовольные. Поэтому «Ак Барс» вылетел в первом круге.

А сейчас проблемы с кадрами: хороших ребят трудно набрать даже на одну пятерку и также иностранцев станет меньше. Поэтому я бы не стал сравнивать эти команды, – сказал бывший защитник «Ак Барса».