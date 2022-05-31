Алексей Терещенко: «Не согласен, что Радулов сбавил. У нас привыкли ветеранов унижать, менеджеры опытных игроков просто списывают»

поделился мыслями о возвращении в КХЛ.

35-летний хоккеист договорился о подписании двухлетнего контракта с .

– В этом сезоне Радулов подвергался критике за то, что якобы «потерял скорость и не дотягивает до уровня НХЛ». Что ты об этом думаешь?

– Не согласен, что Радулов сбавил. У каждого игрока есть удачные сезоны и не очень. Опытным игрокам любят такое говорить. Это и мне говорили, и Саше Попову… Хочется ответить: «Успокойтесь».

Если человек сам готов играть, он сыграет. Хоть в 35 лет, хоть в сорок. Все дело в нем, а не в его возрасте. У нас в последнее время привыкли ветеранов унижать. В том плане, что надо молодым дорогу давать.

А вот Саня Еременко недавно правильно в интервью сказал: «Зачем искусственно поднимать в КХЛ средних молодых игроков»? Пусть они сперва переиграют Попова, Терещенко, Радулова… Тогда не будет никаких вопросов.

И дело не в наших титулах. А в том, что молодые обязаны стать лучше ветеранов за счет своей работы, своего отношения к делу.

– То есть должно быть жесткое и реальное соперничество за место в составе?

– Конечно. У нас сейчас многие менеджеры опытных игроков просто списывают. А это неправильно.

И дело тут не в суммах контракта, а в отношении менеджмента к ветеранам. Все чего-то боятся. А между тем опытные игроки – это костяк команды. Ну кто молодым еще подскажет, если не они? – сказал бывший нападающий сборной России.

Радулов возвращается в КХЛ: в Казань к Знарку, с которым был долгий конфликт, и после дикого спада в НХЛ