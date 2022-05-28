Есмантович о травме Попова: «Связка, которая держит колено, критично плохая. Ждем диагноз врачей, после чего примем совместное решение»

Игорь Есмантович рассказал о состоянии здоровья 41-летнего форварда .

«Встречались недавно с агентом, говорили с ним по поводу Сани. У него 30 мая будет контрольное обследование. Наши врачи понимают, что та связка, которая держит колено, критично плохая. Мы ждем диагноз врачей, после чего вместе с Сашкой будем принимать совместное решение.

У нас для него есть любое предложение: работа в клубе, быть игроком, работать, может быть, даже играющим тренером. Мы это обсудим в ближайшие дни. Не сомневаюсь, что он останется в хоккее», – сказал президент .

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