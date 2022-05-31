347 628 зрителей посетили матчи ЧМ по хоккею 2022. Это худший результат за 15 лет, не считая ковидный турнир 2021 года

347 628 зрителей посетили матчи ЧМ по хоккею 2022, это худший результат за 15 лет.

сообщила, что общая посещаемость матчей ЧМ по хоккею 2022 в Финляндии составила 347 628 зрителей (5 577 в среднем на один матч).

Это минимальный показатель за последние 15 лет – начиная с ЧМ-2007 в Москве и Мытищах (330 708 зрителей) и не считая прошлогодний турнир в Латвии, на котором действовали ковидные ограничения.

Отметим, что на турнире 2015 года в Чехии был установлен абсолютный рекорд – 741 690 зрителей.

В ЧМ по хоккею 2022 в Тампере и Хельсинки не приняли участие сборные России и Беларуси. Их заменили команды Франции и Австрии.

Кроме того, организаторы отказались проводить матчи на 13-тысячной . В результате в Хельсинки игры проходили на арене Helsinki Ice Hall, вмещающей 8 200 зрителей.