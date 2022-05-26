Президент ИИХФ: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись в нашу семью. Все разделяют мою точку зрения»

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Президент ИИХФ ждет возвращения России и Беларуси в хоккейную семью.

Ранее стало известно, что представители России и Беларуси участвуют в конгрессе ИИХФ удаленно.

«Мы хотим находиться в контакте с ними. Вот почему не хотим приостанавливать работу федераций и их делегаций.

Мы хотим, чтобы как можно скорее все было хорошо и они вернулись в нашу семью. Мы общаемся вместе, контактируем друг с другом, потому что это важно.

Поэтому я и хотел, чтобы их представители присутствовали на конгрессе, пускай виртуально. Как я уже сказал, мы хотим сохранить их в семье, и все разделяют мою точку зрения», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, сборные России и Беларуси не выступают на чемпионате мира, который проходит в Финляндии. Команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

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