Федоров об Андронове: «На Олимпиаде он дважды повреждал то, что уже было в серьезной форме. Речь шла о травме, которая могла закончить его карьеру»

сообщил, что у Сергея Андронова была травма, которая могла закончить его карьеру.

– Сергей Андронов перешел в . В декабре вы говорили, что капитан вам очень помог, когда вы возглавили ЦСКА. Во время празднования чемпионства сложилось впечатление, что между вами не все так гладко, Андронов отказался отвечать на вопрос про вашу работу. Как было на самом деле?

– Впечатление всегда останется впечатлением. Время после для Сергея было очень сложным. Речь шла о травме, которая могла закончить его карьеру.

Насколько мне известно, на Олимпиаде он дважды по чуть-чуть повреждал то, что уже было в серьезной, можно сказать, коматозной форме. Его восстановительный процесс занял много времени. И врачи, и сам Сергей, и я, и весь тренерский штаб хотели только одного: чтобы не было никаких последствий.

Мы не могли рисковать Сергеем, так как он наш капитан, наш вожак. Мы хотели, чтобы он вышел совершенно здоровым. Что и произошло. Его появление сразу дало новые силы команде. Мы хоть и осложнили себе задачу, но смогли выправить ситуацию и в результате выиграть Кубок Гагарина.

Сергей – наш капитан, он поддерживал нас, восстанавливался. И мы терпели, ждали каждый день медицинских новостей. И Сергей терпел, потому что наверняка хотел играть в любом состоянии. Мы смогли дождаться полного восстановления игрока, чтобы потом не было рецидива.

– Разногласий у вас по ходу сезона с ним не было?

– Разногласий не было по одной простой причине – мы делали одно дело. Надо отдать должное журналистам: они задают всегда важные и весомые вопросы, когда идет чествование. Тут одним предложением не ответить, когда празднуешь такой трофей, как , – сказал главный тренер .