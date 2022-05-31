Федоров о критике в медиа: «Многие подобные статьи были предвзятыми, однобокими, где-то, вероятно, заказными»

заявил, что критика его работы в медиа могла носить заказной характер.

Специалист возглавил в прошлом году, не имея практического опыта тренерской работы. В первом же сезоне клуб под его руководством выиграл Кубок Гагарина.

– Как справились с давлением, которое было оказано на вас в начале сезона, когда многие скептически отнеслись к вашему назначению? Считаете ли, что все доказали всем критикам?

– Это не было давлением. Давайте называть вещи своими именами – многие подобные статьи были предвзятыми, однобокими, где-то, вероятно, заказными.

Но я никогда никому ничего не доказывал, кроме себя и тех людей, с кем работал все это время. Может, людям, кто писал все это, и нужно что-то сказать. Наверное, у авторов были основания сомневаться в моей работе, опираясь на свой опыт или его отсутствие. Для себя же я понял, что богатый опыт хоккеиста мне очень помог в этой ситуации.

Никаких реваншистских настроений у меня не было. Критику я воспринимаю нормально. Если критика аргументирована и имеет базу, то она только стимулирует некоторые рабочие процессы. Все остальное – звон. В России так принято, с этим ничего не поделаешь.

Со стартом нового сезона наши ошибки и просчеты будут обсуждать еще активнее, так что все только начинается. Хоккейная ситуация из сезона в сезон редко бывает похожей. Нас всегда ожидают новые приключения, новые события и даже новые соперники.

Хоккей – такой вид спорта, когда состоятельность, характер и мастеровитость необходимо доказывать даже не от игры к игре, а из смены в смену, – сказал Федоров.