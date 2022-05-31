Федоров об Олимпиаде: «Россия не провела товарищеские матчи, чтобы раскрутить маховик, применить кувалду, свойственную нам во время Кубка Первого канала»

высказался о сложностях сборной России на Олимпиаде-2022.

Российская команда проиграла Финляндии (1:2) в финальном матче.

«Наша сборная так и не смогла провести необходимое количество товарищеских матчей, чтобы раскрутить маховик, применить кувалду, свойственную нам во время Кубка Первого канала.

Тогда ребята прекрасно себя чувствовали, приняли тактику, отлично провели этап Евротура.

К сожалению, в связи с ковидными ограничениями этого нам не удалось добиться на 100% во время Олимпийских игр.

Это одна из трудностей, с которой мы столкнулись, но она была очень весомой.

Самое настоящее сумасшествие, чего уж тут говорить. Ничего общего ни с , ни с хоккеем, ни со здоровьем человека в Пекине не было», – сказал Федоров, который входил в тренерский штаб Алексея Жамнова.