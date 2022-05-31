Федоров о работе в сборной без турниров: «Отказаться было бы невозможно и неправильно. Я бы согласился, нашел, чем заняться»

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Сергей Федоров заявил, что готов возглавить сборную России даже без крупных турниров. 

Главный тренер ЦСКА входил в штаб Алексея Жамнова на Олимпиаде-2022 в Пекине, где команда заняла 2-е место. 

«Если бы меня пригласили работать в сборную, то отказаться было бы невозможно и, пожалуй, неправильно. Это очень почетно, и к такому вызову я отнесусь со всей серьезностью.

Пробовать – неправильное слово по отношению к сборной России, если приходить в команду, то нужно сразу брать быка за рога и работать только на результат без каких-либо оправданий.

Рассмотрю ли такой вариант сейчас, когда сборная не допускается до участия в международных турнирах? Конечно, согласился бы на такой вариант. Я бы нашел, чем заняться», – сказал Федоров.

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