«Монреаль» планирует вскоре подписать новый контракт с Сен-Луи. Он возглавит команду без приставки «и.о.»

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«Монреаль» вскоре планирует подписать новый контракт с Мартеном Сен-Луи.

Ожидается, что 46-летний специалист продолжит работу с командой в качестве главного тренера – уже без приставки «и.о.».

Под руководством тренера-дебютанта, сменившего Доминика Дюшарма в феврале, «Канадиенс» добились победы в 14 матчах из 37, набрав на этом отрезке больше половины от общего числа очков за сезон (32 из 55). 

«Меня не беспокоят наши переговоры с Мартеном. Наше внимание сейчас сосредоточено на приближающемся драфте.

Мы были в Европе, Марти уехал со своими детьми на турнир. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы сможем решить вопрос с контрактом», – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз. 

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