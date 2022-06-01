«Монреаль» планирует вскоре подписать новый контракт с Сен-Луи. Он возглавит команду без приставки «и.о.»

«Монреаль» вскоре планирует подписать новый контракт с .

Ожидается, что 46-летний специалист продолжит работу с командой в качестве главного тренера – уже без приставки «и.о.».

Под руководством тренера-дебютанта, сменившего Доминика Дюшарма в феврале, «Канадиенс» добились победы в 14 матчах из 37, набрав на этом отрезке больше половины от общего числа очков за сезон (32 из 55).

«Меня не беспокоят наши переговоры с Мартеном. Наше внимание сейчас сосредоточено на приближающемся драфте.

Мы были в Европе, Марти уехал со своими детьми на турнир. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы сможем решить вопрос с контрактом», – сказал генеральный менеджер Кент Хьюз.