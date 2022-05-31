«Монреаль» опроверг отказ от россиян на драфте НХЛ-2022. Генменеджер сообщил, что встретился с одним игроком из России

готов выбирать российских хоккеистов на драфте НХЛ-2022.

Ранее появилась информация о том, что канадский клуб не собирается выбрать россиян на предстоящем драфте.

Данную ситуацию попросили прокомментировать генерального менеджера «Канадиенс». Кенту Хьюзу задали вопрос о том, являются ли эти сведения правдивыми.

«Нет. Мы ничего победного не обсуждали относительно российских игроков. На самом деле мы встретились с одним игроком сегодня утром», – сказал Хьюз.

В настоящее время в Баффало молодые хоккеисты проходят преддрафтовые тесты, в рамках которых генеральные менеджеры в том числе проводят интервью с игроками.

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале 7 и 8 июля.