Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз пообещал не выбирать своего сына под 1-м номером на драфте НХЛ-2022. Джек ответил: «Огромная ошибка!»

Генменеджер «Монреаля» пообещал не выбирать своего сына под 1-м номером на драфте.

«Могу обещать вам это», – сказал Кент Хьюз журналистам, комментируя победу «Канадиенс» в драфт-лотерее.

Его сын Джек репостнул сообщение с цитатой в соцсети и написал: «Огромная ошибка».

Согласно рейтингам, 18-летний нападающий может быть выбран в первом, втором или третьем (у некоторых экспертов) раунде драфта. В этом сезоне он играл за Северо-Восточный университет в и набрал 16 (7+9) очков в 39 матчах.

Отметим, что это семейство не состоит в родстве с другим кланом Хьюзов, из которого вышли братья Куинн («Ванкувер»), Джек и Люк (оба – «Нью-Джерси»).

Драфт НХЛ-2022 пройдет 7-8 июля в . Главным фаворитом называется форвард «Кингстона» Шейн Райт.

Шейн Райт: «Я лучший хоккеист на драфте и заслуживаю быть выбранным под первым номером»