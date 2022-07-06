Радулов об игре за «Даллас» в прошлом сезоне: «Не получалось забить, и мне просто урезали время»

оценил свои последние сезоны в .

«Последний сезон у меня не задался. Наверное, даже последние два чемпионата. Но в предпоследнем сезоне сыграла роль травма. Вроде бы я начал неплохо [12 очков в 11 играх], но травмировался уже на старте и потом практически не играл. Пропустил весь сезон, сделал операцию.

В прошлом году приехал в «Даллас», прошел сборы. Все было нормально. Но потом где-то не получалось забить, и мне просто урезали игровое время.

Ну, так бывает, это хоккей. Не всегда ты можешь быть на самом верху. Значит, нужно дальше работать, верить в себя, и все будет хорошо», – сказал будущий форвард .

Статистика нападающего – здесь.