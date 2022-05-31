Плющев о Радулове в «Ак Барсе»: «Звездный состав не равен звездной команде. Очень сложно создать из такого подбора игроков единый коллектив»

Владимир Плющев дал комментарий касательно перехода Александра Радулова в «Ак Барс».
«Причины, по которым Александр не в полной мере реализовал свой потенциал в НХЛ, могут быть различными.
Но Саша провел несколько весьма интересных сезонов в «Далласе». Наверное, пришло время, когда нужно показывать себя в другой лиге.
Александр привык проводить много времени на площадке, и, видимо, высокая конкуренция в «Старс» дала о себе знать. Что касается «Ак Барса», то звездный состав не равен звездной команде.
Не думаю, что у клуба под руководством Олега Знарка будет простое будущее.
Создать из такого подбора игроков единый коллектив очень сложно, а тот же Радулов – человек с сильной харизмой, который привык, чтобы игра строилась вокруг него.
Но Саша может помочь «Ак Барсу». К сожалению, в лиге не так много таких ярких игроков, как он», – сказал заслуженный тренер России.