Капризов об отношении к россиянам в «Миннесоте»: «Оно не изменилось. Нормально все, никто там ничего со мной не делал»

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Кирилл Капризов заявил, что в «Миннесоте» не изменилось отношение к россиянам. 

Нападающий ответил на вопрос о том, изменилось ли отношение к россиянам в команде в нынешней ситуации.

За «Уайлд» в этом сезоне также выступал защитник Дмитрий Куликов. 

«Не хочу об этом что-то говорить. Ребята спрашивали местные, новости показывали.

Не более того. Никто каких-то конкретных вопросов не задавал. Отношение не изменилось.

Нормально все было в этом плане. Никто там ничего со мной не делал», – сказал нападающий. 

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