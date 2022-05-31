Капризов об отношении к россиянам в «Миннесоте»: «Оно не изменилось. Нормально все, никто там ничего со мной не делал»

заявил, что в «Миннесоте» не изменилось отношение к россиянам.

Нападающий ответил на вопрос о том, изменилось ли отношение к россиянам в команде в нынешней ситуации.

За «Уайлд» в этом сезоне также выступал защитник Дмитрий Куликов.

«Не хочу об этом что-то говорить. Ребята спрашивали местные, новости показывали.

Не более того. Никто каких-то конкретных вопросов не задавал. Отношение не изменилось.

Нормально все было в этом плане. Никто там ничего со мной не делал», – сказал нападающий.