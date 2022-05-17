«Объявлять бойкот НХЛ не стоит. Россия никогда не вела политику агрессивных действий». Быков о российских игроках

Теги болельщики Рейнджерс Миннесота Вячеслав Быков НХЛ КХЛ Артемий Панарин Политика Кирилл Капризов Хоккей

Вячеслав Быков считает, что российским хоккеистам не стоит бойкотировать НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России оценил игру Кирилла Капризова и Артемия Панарина.

«Я рад за наших ребят, которые показывают прекрасный результат – за Кирилла Капризова и Артемия Панарина. Они наши звездочки, и очень приятно, что они находятся на пике, а может, и на подходе к пику наилучшей формы, показывают великолепный результат и радуют болельщиков, особенно – наших болельщиков.

Российским хоккеистам не стоит объявлять бойкот НХЛ и возвращаться в клубы КХЛ. Это не в стиле России. Мы никогда не вели политику таких агрессивных действий. Старались всегда миролюбиво и профессионально относится к нашим соперникам на льду или в политике.

Бойкот – это не в нашем стиле. Рано или поздно мир вернется к нормальной жизнедеятельности и дружеским отношениям, увидит миролюбивую составляющую нашей страны», – сказал Быков.

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