«Объявлять бойкот НХЛ не стоит. Россия никогда не вела политику агрессивных действий». Быков о российских игроках

считает, что российским хоккеистам не стоит бойкотировать .

Бывший главный тренер сборной России оценил игру Кирилла Капризова и .

«Я рад за наших ребят, которые показывают прекрасный результат – за и Артемия Панарина. Они наши звездочки, и очень приятно, что они находятся на пике, а может, и на подходе к пику наилучшей формы, показывают великолепный результат и радуют болельщиков, особенно – наших болельщиков.

Российским хоккеистам не стоит объявлять бойкот НХЛ и возвращаться в клубы . Это не в стиле России. Мы никогда не вели политику таких агрессивных действий. Старались всегда миролюбиво и профессионально относится к нашим соперникам на льду или в политике.

Бойкот – это не в нашем стиле. Рано или поздно мир вернется к нормальной жизнедеятельности и дружеским отношениям, увидит миролюбивую составляющую нашей страны», – сказал Быков.