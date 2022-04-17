Депутат Свищев: «Наши парни представляют костяк НХЛ, ребята – реально гордость всего российского народа»

Дмитрий Свищев считает хорошим ориентиром для Кирилла Капризова.

24-летний Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по голам за один сезон, забросив свою 43-ю шайбу в игре с «Сент-Луисом».

«Я не просто рад за Кирилла, я горжусь тем, что целая плеяда молодых и уже авторитетных хоккеистов показывает результат. Каждое утро просыпаюсь и вижу, что наши либо забили, либо отдали голевой пас, а голкиперы снова отразили большое количество ударов. Нам есть чем гордиться в сегодняшние непростые времена.

Видно, что наши парни востребованы, от них невозможно избавиться, они представляют костяк НХЛ, ребята – реально гордость всего нашего российского народа.

У Кирилла есть хороший ориентир – Овечкин. Но сравнивать их пока не надо, Александр еще многое покажет, он и так поставил уже много рекордов, но с каждым днем приближается к возможности стать лучшим в истории . Так что Кириллу есть на кого равняться.

Тяжело ведь всегда быть первому, вторым легче идти. Можно реально рассчитывать, что Капризов добьется успехов, тем более ему 24 года всего. Он только, скажем так, начинает себя проявлять», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.