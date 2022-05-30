Куммола о судействе в финале ЧМ по хоккею: «Я считал, что канадцы умеют проигрывать. Их нытье немного удивляет»

Калерво Куммола высказался о судействе в финале ЧМ по хоккею 2022.

Финляндия выиграла турнир, победив Канаду (4:3 ОТ).

«О судействе говорить нечего. Первый штраф Финляндии был весьма сомнительным.

Я считал, что канадцы умеют проигрывать, и меня немного удивляет их нытье.

Судьи не решили исход этого матча», – считает почетный член .

Дюбуа о победном голе Финляндии в большинстве: «Отстой, когда все решается так»

Канада получила 3 удаления подряд в начале 3-го периода игры с Финляндией. Счет с 1:0 изменился на 1:2