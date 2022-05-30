Дюбуа о победном голе Финляндии в большинстве: «Отстой, когда все решается так»

Пьер-Люк Дюбуа высказался о судействе в финале ЧМ по хоккею 2022.
Финляндия выиграла турнир, победив Канаду (4:3 ОТ). Сакари Маннинен забил победный гол в овертайме в большинстве после того, как Тома Шабо был удален за задержку соперника клюшкой.
«Это отстой. Я имею в виду, мы так много работали, и когда все решается таким образом, это отстой.
Мы знаем, что на этих турнирах действуют другие правила, но суть не в этом. Это расстраивает.
Мы даже больше не знаем свод этих правил», – сказал нападающий сборной Канады и «Виннипега».
Канада получила 3 удаления подряд в начале 3-го периода игры с Финляндией. Счет с 1:0 изменился на 1:2