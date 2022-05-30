Вайсфельд о финале ЧМ по хоккею 2022: «В КХЛ уровень судейства на порядок выше. Арбитры допустили две ошибки, которые повлияли на результат»

Леонид Вайсфельд оценил судейство в финале ЧМ по хоккею 2022.

Финляндия выиграла турнир, победив Канаду (4:3 ОТ).

«Я с самых первых матчей сказал, что уровень судейства в КХЛ на порядок выше. Наши лучшие судьи значительно сильнее тех, кто был на чемпионате мира.

По финалу скажу следующее: если не рассматривать нюансы, арбитры допустили две ошибки, которые повлияли на результат. Если детально разобрать, то это, во-первых, момент с высоко поднятой клюшкой в эпизоде, когда финну ее подбили и его же клюшка попала ему в лицо.

Судьи по правилам не имеют права смотреть этот эпизод на видео, но они могут отменить удаление до следующего вбрасывания. Они собрались вчетвером в круг, и никто на себя не взял ответственность подсказать одному из главных арбитров, что он ошибся. В итоге финны забросили очень важную шайбу.

Удаление в овертайме 100 процентов было, но сразу после него финн сделал подножку канадцу. Никакому судье не нужны удаления в овертайме. Если они есть, то, понятно, надо давать. Здесь же тебе надо удалять в овертайме, а у тебя есть легальная возможность уровнять составы, спокойно давая обоюдный штраф.

А тут еще такие разговоры пошли, что это финны, они хозяева, их тащат… Я не считаю, что это предвзятость судей, просто такая работа говорит об уровне квалификации этих людей», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Канада получила 3 удаления подряд в начале 3-го периода игры с Финляндией. Счет с 1:0 изменился на 1:2