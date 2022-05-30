Финляндия – 2-я страна в истории, выигравшая Олимпиаду и ЧМ по хоккею в один год

повторила достижение шведской национальной команды.

Команда под руководством тренера Юкки Ялонена выиграла ЧМ по хоккею 2022, победив в финале Канаду (4:3 ОТ).

В феврале 2022 года сборная Финляндии выступила на олимпийском хоккейном турнире в Пекине. В финальном матче команда обыграла сборную России (2:1), впервые выиграв золотые олимпийские медали в хоккее.

Финляндия стала второй страной в истории, которой удалось выиграть и чемпионат мира в один год. Ранее это сделала Швеция в 2006 году.