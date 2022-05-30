Владимир Плющев: «Канадцы выглядели мощней финнов, но арбитры сломали игру. Очень неквалифицированное судейство»

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Владимир Плющев раскритиковал судейство в финале ЧМ по хоккею 2022.

Финляндия выиграла турнир, победив Канаду (4:3 ОТ).

«Заслуженно ли финны победили? Это нужно сказать спасибо шведским арбитрам. Сначала они оставили канадцев втроем против пятерых финнов. Там было видно, что игрок сборной Финляндии поджимает ноги. В простонародье это называется «рыбка». Если судьи этого не видят, то им нужно судить любителей в городе Тампере.

Думаю, канадцы выглядели интересней, мощней, но судьи сломали игру. Очень неквалифицированное судейство было на протяжении всего турнира. Арбитры часто обращались к видеоассистентам, не принимали решения самостоятельно, что говорит об их квалификации.

Финал получился очень интересным для болельщиков. В третьем периоде канадцы почувствовали, что игра может пойти не по их сценарию, предприняли определенные шаги в основное время и добились успеха. Финны посчитали, что они сделали свое дело и можно пятиться назад.

В овертайме случилась грубейшая ошибка судей, которая однозначно повлияла на результат матча», – сказал заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ.

Канада получила 3 удаления подряд в начале 3-го периода игры с Финляндией. Счет с 1:0 изменился на 1:2

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