Валттери Филппула: «Дацюк написал мне после Олимпиады, поздравил с победой. Мы до сих пор общаемся»

сообщил, что поздравил его с победой на в Пекине.

Ранее игроки вместе выступали в НХЛ за «Детройт».

«Он написал мне после Олимпиады, просто поздравил меня с победой. Мы до сих пор общаемся с ним, я был рад получить от него поздравление.

Победа в финале чемпионата мира? Это невероятно, мне повезло быть частью этой команды. Это делает меня счастливым», – сказал капитан сборной Финляндии.

Филппула – первый финн, попавший в «Тройной золотой клуб» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею