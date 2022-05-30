Валттери Филппула: «Дацюк написал мне после Олимпиады, поздравил с победой. Мы до сих пор общаемся»

Валттери Филппула сообщил, что Павел Дацюк поздравил его с победой на Олимпиаде в Пекине.
Ранее игроки вместе выступали в НХЛ за «Детройт».
«Он написал мне после Олимпиады, просто поздравил меня с победой. Мы до сих пор общаемся с ним, я был рад получить от него поздравление.
Победа в финале чемпионата мира? Это невероятно, мне повезло быть частью этой команды. Это делает меня счастливым», – сказал капитан сборной Финляндии.
Филппула – первый финн, попавший в «Тройной золотой клуб» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и ЧМ по хоккею